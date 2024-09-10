Balıkesir'de prematüre doğan bebek İstanbul'dan gelen kalp cerrahının operasyonuyla sağlığına kavuştu

Balıkesir'de prematüre olarak dünyaya gelen ve kalbinden çıkan iki büyük atar damar arasında açıklık bulunan Alp Ege bebek, başka bir hastaneye sevkinin riskli bulunması nedeniyle İstanbul'dan davet edilen Prof. Dr. Ali Rıza Karaci tarafından ameliyat edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Yeşim Serpen Bilen ve eşi Abdulbaki Bilen'in yaklaşık 36 gün önce 1150 gram ağırlığında 26 haftalık bebekleri dünyaya geldi.

Yapılan tetkiklerde, Alp Ege adı verilen bebeğin kalbinden çıkan iki büyük atar damarın arasında açıklık bulunduğu belirlendi.

Alp Ege'nin, uygulanan tedavilerle normale dönmemesi üzerine ameliyat edilmesine karar verildi. Bebeğin başka bir hastaneye sevkinin riskli olacağını göz önünde bulunduran Yenidoğan Uzman Doktoru Atike Çağlar, hastane ve il sağlık müdürlüğü yönetimi, Alp Ege bebeğin kuvözünde ameliyat edilmesi gerektiği kanaatine vardı. Bunun üzerine resmi izin alınarak iletişime geçilen İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, Balıkesir'e davet edildi. Alp Ege bebek, Karaci tarafından yaklaşık 1 saat süren başarılı bir ameliyatla yeniden hayata tutundu.

Bebeklerinin iyileşmesine sevinen Yeşim Serpen ve Abdulbaki Bilen çifti ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alp Ege'yi kucaklarına almak için gün sayıyor. - "İnşallah 3-5 gün sonrada solunum cihazından ayrılabilecek" Gerçekleştirdiği operasyon hakkında gazetecilere bilgi veren Prof. Dr. Ali Rıza Karaci, küçük bebeklerde ambulansla başka bir hastaneye sevk edilerek ameliyat yapılmasının büyük risk taşıdığını söyledi. Karaci, kalp ile akciğer arasındaki damarların normal şartlarda bebeğin dünyaya geldikten sonra kendiliğinden kapanması gerektiğini fakat Alp Ege'de bu durumun gerçekleşmediği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Bu tip vakalarda en iyi sonuçları hastanın kendi yatağında, kendi hastanesinde opere edilmesiyle alıyoruz. Bulunduğumuz hastanede yattığı yoğun bakım, ameliyathane şartlarına dönüştürüldü. Burada bu şartlar müsait olduğu için buraya geldim ve ameliyatını da gerçekleştirdik. Kalple akciğer arasında bir damar var. Bu damarın normalde kapanması gerekiyor. Anne karnındayken bu damar genelde açıktır. Onunla çocuk yaşar ama erken doğduğu için bir şekilde hala anne karnındaki hayat devam ediyor şeklinde olmuş. Kalpte basit bir şekilde göğüs boşluğundan girerek bu damarı bir metal kliple kapatıyoruz. Solunum cihazına bağlıydı uzun süredir. İnşallah 3-5 gün sonrada solunum cihazından ayrılabilecek."

Yenidoğan Uzman Doktoru Atika Çağlar ise prematüre bebeklerde bu durumla ara ara karşılaştıklarını fakat ilaç tedavisiyle birçoğunun iyileştiğini ifade etti. Alp Ege'nin ilaç tedavisiyle sağlığına kavuşamadığını anlatan Çağlar, "Ali Rıza hocamızla irtibata geçtik ve sonrasında da hocamızın çalıştığı hastaneden izinlerin alınması ile ilgili il sağlık müdürümüz, kamu hastaneler başkanımız, başhekimimizin katkılarıyla buraya transferini sağladık. Yaklaşık 1 saat süren operasyon sonucunda bebeğimiz sağlığına kavuştu. Ben Ali Rıza hocaya ve bunları sağlayan büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.