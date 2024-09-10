Balıkesir'de bir kişi silahla vurularak yaralandı

Saldırıyı görenlerin durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçenin Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki motosiklet bayiine motosikletle gelen 2 kişi, iş yeri sahibi Mehmet Şimşek'e (42) henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 4 el ateş etti. Saldırıda Şimşek, sol diz ve sağ bacağından yaralandı.

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