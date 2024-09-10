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        Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:56
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        Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

        Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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