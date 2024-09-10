Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

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