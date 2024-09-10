Ayvalık açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen teknedeki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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