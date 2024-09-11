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        Balıkesir'de atlı jandarma birliği başarılı operasyonlar gerçekleştirdi

        –Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma bünyesindeki atlı birlikler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla göz doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:49
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        Balıkesir'de atlı jandarma birliği başarılı operasyonlar gerçekleştirdi
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        –Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma bünyesindeki atlı birlikler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla göz doldurdu.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk sahasına bulunan Ayvalık’ın Küçüköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası ormanlık alanlarında güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşın güvenini kazandı.

        Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) yetiştirilen atlarla gerçekleştirilen operasyonlarda üzere 2 bin 654 kişi sorgulandı.

        Yerli ve yabancı turistlere yol tarifi gibi faaliyetlerde de bulunan atlı jandarma süvarilerinin 3 bin 278 vatandaşa yardım ikaz faaliyetinde de bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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