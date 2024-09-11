Alzheimer hastası adam Balıkesir'de bulundu

Mahallenin Topun mevkisinde bulunan adam, 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardında ailesine teslim edildi.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan 8 asayiş, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi ve iz takip köpeği ve vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlattı.

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