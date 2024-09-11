Erdek'te kontrolden çıkarak ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bandırma yönünden gelen Ümit Aylaz yönetimindeki 03 VY 230 plakalı tır, ilçe merkezi girişindeki Muratbayırı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Yolun kenarındaki palmiye ağacına çarpıp devirerek duran aracın sürücüsünün yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tır ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
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