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        Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in cenazesi toprağa verildi

        Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:42
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        Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in cenazesi toprağa verildi
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        Aralarında Yeşilçam yıldızlarının portrelerinin de olduğu 71 yıllık arşivi bulunan Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer (90), son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Esmer için tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Merhum Esmer'in oğlu Fatih Esmer, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine, Esmer'in ailesi, yakınları, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Esmer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        - Ahmet Esmer

        Bulgaristan'ın Kırcaali bölgesinde dünyaya gelen Esmer, ailesiyle Türkiye'ye göç ettikten sonra garsonluk ve benzeri mesleklerin ardından 1952 yılında fotoğrafçılığa başladı. Geçimini eski usul makinelerle Hükümet Konağı çevresinde fotoğraf çekerek sağlayan Esmer, bir süre sonra kendi stüdyosunu kurdu.

        Esmer, stüdyosunda Yeşilçam'dan Kemal Sunal, Tuncel Kurtiz, Tamer Yiğit, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil gibi yıldızların yanı sıra müzisyen Cem Karaca'nın da aralarında bulunduğu birçok kişinin fotoğraflarını çekti.

        Fotoğraf ve karikatür alanında pek çok ödül alan Esmer, İstanbul Karikatürcüler Derneği ile Bursa'da kurulu Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesiydi.

        Emektar fotoğrafçının hem sanatçıların pek bilinmeyen portreleri hem de yaşama dair onlarca fotoğrafı, Anadolu Ajansı tarafından başlatılan projeyle dijital ortama aktarıldı ve arşive kazandırıldı. Esmer'in 2 çocuğu ve 4 torunu bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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