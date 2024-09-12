Balıkesir'de aranan 20 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında 74 ekip ve 235 personelle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

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