Balıkesir'de aranan 20 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında 74 ekip ve 235 personelle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.
Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler hakkında ise yasal işlem yapıldı.
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