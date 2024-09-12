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        Balıkesir'de aranan 20 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:20
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        Balıkesir'de aranan 20 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında 74 ekip ve 235 personelle aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 20 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

        Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler hakkında ise yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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