Balıkesir merkezli 3 ilde sahte altın operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yapılan aramalarda ise 115 adet sahte altın ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir merkez, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kuyumcu esnafına sahte bilezik ve altın bozduran şahıslara yönelik çalışma başlattı.

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