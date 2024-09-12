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        Balıkesir merkezli 3 ilde sahte altın operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Balıkesir merkezli 3 ilde sahte bilezik ve altınları kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:38
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        Balıkesir merkezli 3 ilde sahte altın operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Balıkesir merkezli 3 ilde sahte bilezik ve altınları kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kuyumcu esnafına sahte bilezik ve altın bozduran şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir merkez, İstanbul ve Sakarya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonda E.C. (22), B.B. (20), A.Ş. (19) ve E.İ. (19) yakalandı.

        Yapılan aramalarda ise 115 adet sahte altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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