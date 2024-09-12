Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Şehirleri gezen "Örümcek Adam" Balıkesir'e geldi

        "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehirleri gezen "Örümcek Adam" Balıkesir'e geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Örümcek Adam" kostümüyle 81 ili gezmek için yola çıkan Ayaz Koç, 41'inci durağı olan Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Örümcek Adam kostümü giyip deprem bölgesine giderek depremzede çocuklarla buluşan Koç, sosyal medyada yayınladığı videolarla ünlenmesinin ardından şehirleri gezmeye başladı.

        Türkiye turu kapsamında Balıkesir'e gelen Koç, sokaklarda çocuklarla oynadı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Koç daha sonra Balıkesir köftesi pişirdi ve kentin ünlü tatlısı höşmerimin tadına baktı.

        Ayaz Koç gazetecilere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın destekleriyle şehirde vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

        Deprem bölgesine, annesi ve babasına aldırdığı Örümcek Adam kostümüyle gittiğini belirten Koç, "Hatay, Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır'da çadır kentlerde kaldım. Annesini babasını kaybeden çocuklarla programlar hazırlayıp oyunlar oynattım. Deprem bölgesinde yaşadığım duygular sonrası Türkiye'yi gezme kararı aldım. Türkiye'yi gezerken güzel yerleri sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Okullara gidiyorum, yöresel lezzetleri tadıyorum ve tarihi yerleri anlatıyorum." diye konuştu.

        Koç, 375 gündür ülkeyi gezdiğini, Balıkesir'de 4-5 gün kaldıktan sonra Aydın'a geçeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"

        Benzer Haberler

        Balıkesir merkezli 3 ilde sahte altın operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Balıkesir merkezli 3 ilde sahte altın operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranan 20 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 20 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı
        Balıkesirsporlu Doğanay Avcı Süper Lig'de
        Balıkesirsporlu Doğanay Avcı Süper Lig'de
        Balıkesir'de iş yerine silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Balıkesir'de iş yerine silahlı saldırıya 3 tutuklama
        Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in cenazesi toprağa verildi
        Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'in cenazesi toprağa verildi
        Erdek'te sağanak ve fırtına; balıkçı tekneleri karaya vurdu, yollar göle dö...
        Erdek'te sağanak ve fırtına; balıkçı tekneleri karaya vurdu, yollar göle dö...