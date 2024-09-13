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        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 00:05 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:54
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        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Badavut mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

        Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda karada 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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