Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Badavut mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Küçükköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda karada 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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