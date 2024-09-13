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        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü ile eşi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen ile cezaevinden şartlı tahliye edilen "mahrem emniyet imamı" eşi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:31
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        Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü ile eşi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen ile cezaevinden şartlı tahliye edilen "mahrem emniyet imamı" eşi yakalandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ş.B. (49) ile aynı suçtan konulduğu cezaevinden şartlı tahliye edilen kocası T.B'nin (52) yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı.

        İnsan kaçakçıları ile yurt dışındaki bir örgüt mensubu aracılığıyla irtibat kurdukları öne sürülen çiftin İzmir'den hareket ederek Çanakkale'ye gideceğini tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

        Ekipler, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurdukları 3 araçta, söz konusu çiftin yanı sıra insan kaçakçısı oldukları belirlenen A.K. (26), Y.K. (35) ve O.K'yi (27) gözaltına aldı.

        İzmir İlamat Bürosunca kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan eski öğretmen Ş.B. ile "mahrem emniyet imamı" kocası T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diğer 3 kişi hakkında ise "göçmen kaçakçılığı ve memura mukavemet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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