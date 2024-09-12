Balıkesir merkezli sahte altın operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Balıkesir merkezli 3 ilde sahte bilezik ve altınları kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir merkezli 3 ilde sahte bilezik ve altınları kuyumculara bozdurarak piyasaya sürdükleri öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Kuyumcu esnafına sahte bilezik ve altın bozduran kişilere yönelik polis ekiplerince başlatılan operasyonda gözaltına alınan E.C. (22), B.B. (20), A.Ş. (19) ve E.İ'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda Balıkesir, Sakarya ve İstanbul'da 4 şüpheli yakalanmış, 115 sahte altın ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.