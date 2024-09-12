Balıkesir merkezli sahte altın operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda Balıkesir, Sakarya ve İstanbul'da 4 şüpheli yakalanmış, 115 sahte altın ele geçirilmişti.

Kuyumcu esnafına sahte bilezik ve altın bozduran kişilere yönelik polis ekiplerince başlatılan operasyonda gözaltına alınan E.C. (22), B.B. (20), A.Ş. (19) ve E.İ'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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