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        Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:02 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:04
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        Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, bu kapsamda ilçede "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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