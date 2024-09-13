Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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