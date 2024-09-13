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        Balıkesir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyeri aşıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:54
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        Balıkesir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bariyeri aşıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Necef Orbegi (65) idaresindeki 34 GBK 319 plakalı otomobil, Balıkesir-Bursa kara yolunun Balıklıdere Köprülü Kavşağı mevkisinde bariyeri aşarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine, sürücü ile aynı araçtaki Hülya (56) ve Semih Orbegi'nin (18) yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, bulundukları yerden itfaiye görevlileri tarafından alınmalarının ardından sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücü Necef Orbegi kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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