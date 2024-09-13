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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de eşi ile yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi, aynı operasyonda gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı da tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:31
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de eşi ile yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
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        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen cezaevine gönderildi, aynı operasyonda gözaltına alınan 2 insan kaçakçısı da tutuklandı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ş.B. (49) ile aynı suçtan konulduğu cezaevinden şartlı tahliye edilen kocası T.B'nin (52) yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı.

        İnsan kaçakçıları ile yurt dışındaki bir örgüt mensubu aracılığıyla irtibat kurdukları öne sürülen çiftin İzmir'den hareket ederek Çanakkale'ye gideceğini tespit eden ekipler, operasyon başlattı.

        Ekipler, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurdukları 3 araçta, söz konusu çiftin yanı sıra insan kaçakçısı oldukları belirlenen A.K. (26), Y.K. (35) ve O.K'yı (27) gözaltına aldı.

        İzmir İlamat Bürosunca kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan ve FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan eski öğretmen Ş.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Ş.B'nin kocası T.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İnsan kaçakçısı A.K. ve Y.K da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken O.K. da serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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