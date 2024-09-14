Sındırgı'da aronya hasadı başladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, kırsal Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan 5 dönümlük arazide ekilen aronya meyvesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

İki yıl süren büyüme döneminin ardından, gerçekleştirilen ilk hasatta 400-500 kilo arasında ürün bekleniyor. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen ürünü işleyerek katma değer kazandırmayı hedefliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Çıkrıkçı mahallesindeki aronya üretim alanında düzenlenen hasat şenliğinde açıklamalarda bulundu.

Başkan Sak, "Hasat edilen tüm ürünü Sındırgı Belediyesi'nin BALKURU Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesislerinde kurutmak üzere satın alacağız. Bundan sonra da Sındırgı’nın diğer köylerinde üreticilere bu tip ürünlerin alım garantisini vereceğiz." dedi.