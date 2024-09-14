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        Sındırgı'da aronya hasadı başladı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, kırsal Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan 5 dönümlük arazide ekilen aronya meyvesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:21
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        Sındırgı'da aronya hasadı başladı
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        Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, kırsal Çıkrıkçı Mahallesinde bulunan 5 dönümlük arazide ekilen aronya meyvesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

        İki yıl süren büyüme döneminin ardından, gerçekleştirilen ilk hasatta 400-500 kilo arasında ürün bekleniyor. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen ürünü işleyerek katma değer kazandırmayı hedefliyor.

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Çıkrıkçı mahallesindeki aronya üretim alanında düzenlenen hasat şenliğinde açıklamalarda bulundu.

        Başkan Sak, "Hasat edilen tüm ürünü Sındırgı Belediyesi'nin BALKURU Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesislerinde kurutmak üzere satın alacağız. Bundan sonra da Sındırgı’nın diğer köylerinde üreticilere bu tip ürünlerin alım garantisini vereceğiz." dedi.

        "Süper meyve" olarak da tabir edilen aronya meyvesinde ilk hasatı şenlik havasında gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin çeşitli ikramları eşliğinde katılımcılar tarlada hasat etkinliğine katıldı. İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, davetliler ve mahalle sakinleri hasat etkinliğine katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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