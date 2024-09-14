Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Araç sürücü M.T'nin (29) üzerinde ise kapsülde uyuşturucu ve kullanma aparatı ile yüklü miktarda para bulundu.

Kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda bot, bot motoru, 2 pompa ve taban tahtası ele geçirildi.

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