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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:17
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        Balıkesir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 AHJ 530 plakalı kapalı kasa kamyoneti, şüphe üzerine İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Savaştepe gişeleri yakınlarında durdurdu.

        Kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda bot, bot motoru, 2 pompa ve taban tahtası ele geçirildi.

        Araç sürücü M.T'nin (29) üzerinde ise kapsülde uyuşturucu ve kullanma aparatı ile yüklü miktarda para bulundu.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan kamyonet sürücüsü M.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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