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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:35 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Dura

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diakhaby), Paulinho (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 68 İbrahim Kaya), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 84 Sitoe), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 60 Diniyev), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Dk. 72 Doğan Can Davas), Lourenço (Dk. 59 Batuhan Tur), Traore, Assombalonga (Dk. 78 Ömer Bayram), Gradel, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 90 Sinan Kurt)

        Goller: Dk. 2 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

        Kırmızı kart: Dk. 83 Atınç Nukan (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 18 Assombalonga, Dk. 28 Mehmet Murat Uçar, Dk. 77 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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