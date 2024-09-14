Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Dura
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diakhaby), Paulinho (Dk. 46 Paixao), Nomel (Dk. 68 İbrahim Kaya), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 84 Sitoe), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 60 Diniyev), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Dk. 72 Doğan Can Davas), Lourenço (Dk. 59 Batuhan Tur), Traore, Assombalonga (Dk. 78 Ömer Bayram), Gradel, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 90 Sinan Kurt)
Goller: Dk. 2 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 83 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Assombalonga, Dk. 28 Mehmet Murat Uçar, Dk. 77 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)
BALIKESİR
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