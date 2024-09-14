Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu koşuldu

10K yarışında erkeklerde Keremcan Çelik 35.01 dakikalık derecesiyle, kadınlarda ise Burcu Aktaş 42.14 dakikalık derecesiyle birinci oldu. 5K yarışında Ömer Yahya Altay 18.43 dakikalık derecesiyle birinci, kadınlarda ise Selin İrem Özdemir 24.43 dakikalık derecesiyle birinci oldu.

Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı.

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