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        Balıkesir'de mezar taşı işi yapan mermerci esnafa düğününde esprili hediye

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde dünyaevine giren Çağlar ve Nazlıcan Eker çiftine, damadın arkadaşları esprili bir hediye verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:04
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        Balıkesir'de mezar taşı işi yapan mermerci esnafa düğününde esprili hediye
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde dünyaevine giren Çağlar ve Nazlıcan Eker çiftine, damadın arkadaşları esprili bir hediye verdi.

        Mermer atölyesi işleten ve mezar imalatı yapan Çağlar Eker'in düğününde, takı töreni sırasında damadın arkadaşları ve çalışanları anons edildi.

        Çiftin yanına gelen grup, damadın adı ve soyadı ile doğum tarihinin yazılı olduğu mezar taşı hediye etti.

        "Ölüm tarihi" yerinde düğün tarihi yazan taşta, "Yapma dedik dinlemedin, ille de evleneceğim dedin. Aramızdan erken gittin, Çağlar'ım sen şimdi bittin." sözleri de yer aldı.

        Çağlar Eker, gazetecilere, mesleğinin mermercilik olduğunu, mezar taşı imalat ve montaj işi de yaptıklarını söyledi.

        Çalışanları ve arkadaşlarının "hediyesini" görünce çok şaşırdığını belirten Eker, "Böyle güzel bir günde kendi yaptığımız bir işle ilgili hediye almak bizi biraz şaşırtsa da mutlu etti." dedi.

        Damadın arkadaşlarından Erdem Arslan ise Eker'le yıllardır dost olduklarını, esprili bir hediyeyle düğününü renklendirmek istediklerini dile getirdi.

        Hediyenin mesleğiyle uyumlu olmasını istediklerini anlatan Arslan, "Kendisine mezar taşı hazırlattık. En iyi hediyenin bu olduğunu düşündük. Umarım çok mutlu olur, mutlu bir ömür geçirirler. Ruhuna el Fatiha." diye konuştu.

        Damadın başka bir arkadaşı Celil Berat Güngör de çifte mutluluklar diledi.

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