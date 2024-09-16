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        Balıkesir'de itfaiyenin cankurtaranları, 97 kişinin yardımına koştu

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, ağustos ayında 97 kişinin imdadına yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:28
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        Balıkesir'de itfaiyenin cankurtaranları, 97 kişinin yardımına koştu
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, ağustos ayında 97 kişinin imdadına yetişti.

        32 kule, 7 bot, 4 jet ve 74 personelden oluşan cankurtaran ekipleri, kentin Marmara Denizi ve Kuzey Ege'deki mavi bayraklı plajlarında hizmet vermeye devam ediyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ağustos ayı içerisinde; 18 suda boğulma, 37 ilk yardım, 15 kaybolma, 27 kurtarma olmak üzere toplam 97 olaya müdahale ederek vatandaşların sahil ve denizdeki güvenliğini sağladı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Özveriyle çalışan cankurtaran ekipleri hem denizde hem de sahilde vatandaşların can güvenliğini sağlamak için çalıştı. Cankurtaranların huzurlu ve konforlu bir tatil geçirmesine olanak sağladığı yerli ve yabancı turistler, tertemiz denizlere girmenin keyfini sürdü."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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