Edremit'te jandarma, kara leylek için seferber oldu

Yavru olduğu belirlenen kara leylek, ilçedeki bir özel hayvan hastanesinde yapılan ön muayenesinin ardından acil bir şekilde veteriner hekimler tarafından ameliyata edildi.

Narlı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bulunarak bulunan Narlı Jandarma Komutanlığı'na getirilen kara leylek, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı halde bulunan kara leylek için seferber olan jandarma ekipleri adeta zamanla yarıştı.

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