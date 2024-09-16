CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gönen'de konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık millet, kim gidiyor kim kalıyor, kararını verdi. Biz, milletimizle kucaklaştık. Biz, 'Türkiye ittifakı' dedik. Türkiye ittifakını kurduk, el ele, omuz omuza, kol kola bu işi başardık." dedi.

Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Sandıkta kaybedilenlerin yine sandıkta bulunabileceğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta ne dedik? 'Türkiye ittifakı' dedik. 'Bütün demokratlar gelsin.' dedik. 'Sosyal demokratların koluna muhafazakar demokratlar, öbür koluna milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar gelsin. Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını, Atatürk'ünü sevsin, gelsin bizimle olsun.' dedik. Geldiler, bizimle birlikte oldular. Bu iktidara sarı kartı gösterdiler. Ondan sonra dedim ki 'Bak, hemen seçim çağrısı yapmayacağım. Bu seçim sonucunu kendime mal edip 'gel, erken seçim' demeyeceğim ama milletin sesini duy. 'Bu meydanları emekliler dolduruyor, 10 bin liraya geçim olmaz.' dedim. Bu milletin sesini duy. 'Bu meydanları asgari ücretliler dolduruyor, 17 bin liraya geçinemiyorlar. Kira mı ödesin? Çocuk mu okutsun, karın mı doyursun? Üstüne kıyafet lazım. Bu maaş olmaz.' dedim."