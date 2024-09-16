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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gönen'de konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık millet, kim gidiyor kim kalıyor, kararını verdi. Biz, milletimizle kucaklaştık. Biz, 'Türkiye ittifakı' dedik. Türkiye ittifakını kurduk, el ele, omuz omuza, kol kola bu işi başardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:21
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gönen'de konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Artık millet, kim gidiyor kim kalıyor, kararını verdi. Biz, milletimizle kucaklaştık. Biz, 'Türkiye ittifakı' dedik. Türkiye ittifakını kurduk, el ele, omuz omuza, kol kola bu işi başardık." dedi.

        Özel, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı ziyaretinin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

        Sandıkta kaybedilenlerin yine sandıkta bulunabileceğini belirten Özel, şöyle konuştu:

        "31 Mart'ta ne dedik? 'Türkiye ittifakı' dedik. 'Bütün demokratlar gelsin.' dedik. 'Sosyal demokratların koluna muhafazakar demokratlar, öbür koluna milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar gelsin. Yeter ki vatanını, milletini, bayrağını, Atatürk'ünü sevsin, gelsin bizimle olsun.' dedik. Geldiler, bizimle birlikte oldular. Bu iktidara sarı kartı gösterdiler. Ondan sonra dedim ki 'Bak, hemen seçim çağrısı yapmayacağım. Bu seçim sonucunu kendime mal edip 'gel, erken seçim' demeyeceğim ama milletin sesini duy. 'Bu meydanları emekliler dolduruyor, 10 bin liraya geçim olmaz.' dedim. Bu milletin sesini duy. 'Bu meydanları asgari ücretliler dolduruyor, 17 bin liraya geçinemiyorlar. Kira mı ödesin? Çocuk mu okutsun, karın mı doyursun? Üstüne kıyafet lazım. Bu maaş olmaz.' dedim."

        Türkiye'nin dört bir yanını gezdiğini, kimsenin geçinemediğini, geçim yoksa seçim olacağını dile getiren Özel, "Seneye kasımda sandığı getirecek, iktidarı değiştireceğiz. Başka çaresi yok. Başka lamı cimi yok. Bu insanların yüzünü güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Özel, AK Parti'nin ardından Suriyelilerin de gideceğini iddia ederek, şöyle devam etti:

        "Artık millet, kim gidiyor kim kalıyor, kararını verdi. Biz, milletimizle kucaklaştık. Biz, 'Türkiye ittifakı' dedik. Türkiye ittifakını kurduk, el ele, omuz omuza, kol kola bu işi başardık. Bakın Ahmet Akın, Balıkesir ittifakının belediye başkanı oldu. Başka bir parti yok arkasında, Cumhuriyet Halk Partisi var ve Balıkesir'in bütün demokratları var. O yüzden bundan sonra kendine güvenen, öyle önüne gelenle ittifak yapmak için taviz veren değil, kendi öz gücüne, adaylarına, milletvekillerine, köklerine güvenen, geleceğine inanan siyasi parti olarak, söz veriyoruz; Cumhuriyet'in 2. yüzyılında nasıl yapılan ilk yerel seçimde söz verip de yaptıysak ve partimizi birinci parti yaptıysak yapılacak ilk genel seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, birinci parti yapacağız."

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