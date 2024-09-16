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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 39 kişi yakalandı

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:57
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 39 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yaşanan 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı iddiasıyla 39 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlar kapsamında 39 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 bin 969 uyuşturucu hap, 1 kilo 705 gram esrar, 70 gram kenevir tohumu, 56 kök kenevir bitkisi, 50 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, bir iklimlendirme sistemi, 11 yetiştirme ve güçlendirmede kullanılan tarımsal ilaçlar, 120 kilogram kıyılmış tütün, 113 bin 300 sigara, 10 bin 600 makaron, bir sigara sarma makinesi, 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, 415 fişek, bir dijital materyal ve suçlardan elde edildiği değerlendirilen 54 bin lira, 300 dolar, 10 avro ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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