Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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