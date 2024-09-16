Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

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