Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

        Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 21:10 Güncelleme: 16.09.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K'nin yakalanması için ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

        Yakalanan O.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda...
        Balıkesir'de kaçakçılık ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda...
        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (3)
        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (3)
        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (2)
        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gönen'de konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gönen'de konuştu:
        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor
        Özgür Özel: Seçim zamanı susturdular, şimdi konuşuyor
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manyas'ta konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manyas'ta konuştu: