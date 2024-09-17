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        Kazdağları'nda yaralı halde bulunan çakal, tedavi ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafından bulunan yaralı çakal, Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (tedavi altına DKMP) alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:22
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        Kazdağları'nda yaralı halde bulunan çakal, tedavi ediliyor
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ekipleri tarafından bulunan yaralı çakal, Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (tedavi altına DKMP) alındı.

        Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Kazdağları'nda yaralı halde bulunan yaralı çakal, Kazdağları Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

        Genç çakal, yaban hayatı veteriner kekim, Ertan Şenol tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında ilçede bulunan özel bir hayvan hastanesine götürüldü.

        Burada yapılan tetkikler sonrasında ameliyat edilen çakal tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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