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        Balıkesir'de husumetlisine silahla ateş açan şüpheli, 5 kişiyi daha vurdu

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu husumetlisinin aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:42
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        Balıkesir'de husumetlisine silahla ateş açan şüpheli, 5 kişiyi daha vurdu
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu husumetlisinin aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

        Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ne gelen F.M, özel hastanenin yakınında çay bahçesinde oturan ve önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Açıkgöz'e yanındaki tabancayla 10 el ateş açtı.

        Açıkgöz'ün sağ kolu ve bacağı ile göğsünden yaralandığı saldırıda, seken kurşunlar çevrede bulunan Mustafa Çimen, Resmiye Hacıfazlıoğlu, Ayşe Ceylan, Şevval Afacan ve Safiye Korkmaz'a isabet etti.

        Yaralanan 6 kişi, olay yerinin yakınındaki özel hastanede tedaviye alındı.

        Polis, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, Açıkgöz'ün F.M'yi görünce oturduğu sandalyeden kalkıp uzaklaşmaya çalıştığı, başında kask bulunan saldırganın bu kişiyi takip ederek ateş ettiği görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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