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        CHP Genel Başkanı Özel, Erdek'te konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye ittifakı, 100 yıl önce bu ülkeyi işgalden kurtaranların, bayrağı yeniden göndere çekenlerin, durmuş ezanları yeniden okutturanların, milletin inancına da saygılı, yaşam biçimine de saygılı olanların, kimsenin ne örtünmesine ne içkisine karışanların, özgürlükleri savunanların ittifakıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:29
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        CHP Genel Başkanı Özel, Erdek'te konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye ittifakı, 100 yıl önce bu ülkeyi işgalden kurtaranların, bayrağı yeniden göndere çekenlerin, durmuş ezanları yeniden okutturanların, milletin inancına da saygılı, yaşam biçimine de saygılı olanların, kimsenin ne örtünmesine ne içkisine karışanların, özgürlükleri savunanların ittifakıdır." dedi.

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Özel, ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Vergide adalet vaadinde bulunduklarını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

        "İstanbul'dan Ankara'ya kadar vergide adalet için yürüyen emekçilerle, DİSK'in yönetimiyle her şehirde, ilçede yürüdük, Ankara'da yürüdük. Bir büyük miting yaptık ve her geçen gün vergi biriminin artıp maaşların azaldığı bu düzeni değiştirmek gerektiğini ifade ettik. Seslerini duymadılar, biz duyurduk, dinlemediler. Bundan sonra kimsenin sesini duyurmak gibi bir derdimiz yok. O, muhalefette kaldı. O, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteykendi. Şimdi 31 Mart sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, milletimizin oylarıyla yerel yönetimlerde iktidardadır, Türkiye'nin birinci partisidir. Bundan sonra ses duyurmak, uyarmak, hepsini yaptık. Dinleselerdi keşke ama ne emekliyi duydular ne asgari ücretliyi duydular ne Rize'deki çay üreticisini ne Manisa'daki üzüm üreticisini ne Gaziantep'teki fıstıkçıyı ne Trakya'daki buğday üreticisini ne Adana'da Çukurova'daki pamuk üreticisini ne Antalya'daki, Mersin'deki narenciye üreticisini dinlemediler, duymadılar. Borç batağındaki esnafın, esnaf kefalet krediden çektiği faizi çekildiği günün 2 katına çıkardılar. Gençlerin umutlarını kırdılar. Bu yüzden bu ülkede geçim yok."

        - "Bundan sonra biriz, birlikteyiz, ayrılmayız"

        Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, "Türkiye ittifakının bileşenleri" olarak tanımladığı "sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Türk demokratlara" seslendiğini belirterek, "Hepimiz, çocuğumuzun aldığı eğitimden hiç memnun değiliz. Her geçen gün hayat daha kötüye gidiyor. Bunun yolu, 31 Mart'taki gibi kol kola girmekten, omuz omuza durmaktan, bir arada sesimizi yükseltmekten, birlikte davranmaktan geçiyor. Bundan sonra biriz, birlikteyiz, ayrılmayız, hiçbir tarafa dağılmayız ama daha kalabalık olmalıyız." dedi.

        Özel, bir gün birinin Türkiye'yi bölmeye, şanlı bayrağı indirmeye, mukaddes ezanları durdurmaya kalkarsa işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince vatansever olanlar değil, yıllardır muhalefette olsa da bu bayraktan, ezandan, ülkenin birliğinden taviz vermeyenlerin ülkeyi kurtaracağını ifade etti.

        Yerel seçimlere "Türkiye ittifakı" ile girdiklerini belirten Özel, "Bir kolumuzda İYİ Partiye geçmişte oy veren Ayşe abla, bir kolumuzda geçmişte AK Parti'ye oy veren Memduh amca, bir kolumuzda MHP'ye oy veren Asena kızımız, bir başka kolumuzda 'Bu seçimde bizimkiler kazanamayacak. Namuslu, dürüst biri gelsin' diyen Saadettin, Kübra vardı. Biz, Türkiye ittifakında kol kola girdik, birbirimize güvendik, hep birlikte başardık." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuranların savunacağını, koruyacağını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Safları sıklaştırın, omuz omuza verin, kol kola girin. Türkiye ittifakını büyütün. Türkiye ittifakı, 100 yıl önce bu ülkeyi işgalden kurtaranların, bayrağı yeniden göndere çekenlerin, durmuş ezanları yeniden okutturanların, milletin inancına da saygılı, yaşam biçimine de saygılı olanların, kimsenin ne örtünmesine ne içkisine karışanların, özgürlükleri savunanların ittifakıdır. Geçmişte 100 yıl önce başardık. Yine başaracağız, biz kazandık, biz kazanacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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