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        CHP Genel Başkanı Özel, Bandırma'nın kurtuluşunun 102. yılı etkinliğine katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren, onlara bu güzel memlekette yeniden hayal kurduran şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:07
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        CHP Genel Başkanı Özel, Bandırma'nın kurtuluşunun 102. yılı etkinliğine katıldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren, onlara bu güzel memlekette yeniden hayal kurduran şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır." dedi.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap etti.

        İlçeyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, "Büyükşehir Belediyesinin ve Balıkesir'de toplam nüfusun yüzde 94'üne denk gelen belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış olması, elbette doğru adayların belirlenmesine, ilçe örgütlerimizin çalışmasına, kampanyanın başarısına aittir ama bir başarı varsa bundaki en büyük pay sahibi, Cumhuriyet Halk Partisine, onun içinde bulunduğu Türkiye ittifakına sahip çıkan sizlersiniz." diye konuştu.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Bandırma Vapuru'na binerek, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla büyük bir mücadelenin başladığını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

        "Mücadele, işgal altındaki toprakları kurtarmak, zor durumdaki ülkeyi işgalcilerden temizlemek, ardından da cumhuriyet kurmaktı. Bunu bir kişi, 'kararı ben verdim, öyle olacak' diyerek yapmadı. Samsun'dan Amasya'ya geçti, Amasya'dan Erzurum'a geçti. Sivas'a gitti, Hacıbektaş'a gitti. Türkiye'de katıldığı, katılmadığı kongrelerde, Kurtuluş Savaşı'nı, kurtulma azmini örgütledi. Ardından kuruluşu yani demokrasiyi Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdı. O büyük lider, onun arkadaşları, hiçbir zaman 'Yetki elimizde, ne istersek yaparız. Artık güç bizde.' demediler. Gücü milletten, halktan aldılar. Onlara hizmet ettiler. Onların gönlüne girdiler. Ölümünden 100 yıl sonra, 70-80 yıl sonra Cumhuriyet'in kurucu kadroları halen minnetle anılıyorsa, onların aziz hatıraları önünde her yaştan vatandaşımız gözyaşı döküyorsa, onun ismini duyunca herkesin tüyleri diken diken oluyorsa mesele, güçlü olmakta değil. Mesele muktedir olmakta, pek söz sahibi olmakta değil, mesele bu milletin, bir ulusun gönlünde taht kurmaktır."

        Özel, Atatürk'ün partisinin, kurulduğu gün olduğu gibi şu anda da Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ifade etti.

        Partisinin halkın inancı, güveniyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Özel, "Emeklinin, emekçinin yoksulluğuyla, düşük maaşlarıyla meşgul olan, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların zor durumuna, Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir.' diyerek çare arayan ve maalesef bu ülkeden umudunu kesmekte olan gençlerin gözlerinin içini yeniden güldüren, onlara bu güzel memlekette yeniden hayal kurduran şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak olmasıdır. Bunun için ben sadece ve sadece size güveniyorum, inanıyorum. Bunu hep birlikte siz başaracaksınız." diye konuştu.

        Özel, "Bu ülkeyi bir kez daha biz kurtaracağız. Demokrasiyi biz kuracağız. Gençlerin, tüm Türkiye'nin yüzünü biz güldüreceğiz. O güne kadar yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından sanatçı Emre Altuğ, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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