Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

        Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir merkezli uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.

        Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süren teknik takip sonucu 52 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        İnternet tabanlı haberleşme platformları ile iletişim kurdukları kişilere mahallelerde ara sokaklarda uyuşturucu sattıkları tespit edilen zanlılara yönelik Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da 90 ekipte 300 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in yönettiği, 8 özel harekat, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, bir helikopter ve 3 insansız hava aracının yanı sıra 14 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, kapılar koçbaşı ile kırılarak 44 adrese girildi.

        Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Zanlılardan birinin evinde, yatağın içine gizlenmiş tabanca bulundu.

        Şüphelilerden 51'ini gözaltına alarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatan ekipler, birini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek (4)
        Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek (4)
        CHP Genel Başkanı Özel, Bandırma'nın kurtuluşunun 102. yılı etkinliğine kat...
        CHP Genel Başkanı Özel, Bandırma'nın kurtuluşunun 102. yılı etkinliğine kat...
        Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek (3)
        Özgür Özel: CHP iktidara gelince Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek (3)
        Balıkesir'de otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı
        Balıkesir'de otoparkta silahlı saldırı: 6 yaralı
        CHP Genel Başkanı Özel, Erdek'te konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Erdek'te konuştu:
        Balıkesir'de 19 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Balıkesir'de 19 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi