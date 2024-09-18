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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizleyen belediye işçisi, aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:12
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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizleyen belediye işçisi, aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Paşabayır Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden A.N.Y. (25) idaresindeki 10 ALY 070 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

        Kaldırım taşları arasındaki yabani otları biçen Bandırma Belediyesi temizlik işleri çalışanı Halil Durmaz'a (31) çarpan araç devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, 2 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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