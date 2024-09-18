Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi öldü

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, 2 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paşabayır Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden A.N.Y. (25) idaresindeki 10 ALY 070 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

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