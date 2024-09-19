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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:24 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:27
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        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir’de bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi Ümit Sokağı'nda 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 87 yaşındaki A.G'yi ve bir köpeği binadan çıkarttı. A.G'ye, olay yerinde sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

        Alevleri kısa sürede söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Dairede hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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