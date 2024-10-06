Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nun katil zanlısı yakalandı

Dün, Marmara Adası'ndaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmiş, polis ve sağlık ekipleri, Yakupoğlu'nun tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu S.A'nın Çınarlı Mahallesi'nde annesinin evinde gizlendiği bilgisi alındı.

Dün akşam saatlerinde Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yakupoğlu'nun öldürülmesinin ardından zanlı S.A'yı (42) arama çalışmaları bugün de devam etti.

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