Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nun katil zanlısı tutuklandı

        Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nun katil zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde yakalanan zanlı Selçuk A'nın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Marmara Adası'nda 6 Ekim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmişti. Bu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (35) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Çınarlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, polise teslim edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Recai Kutan'a son görev
        Recai Kutan'a son görev
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        Polis eve baskın düzenledi! Bir annenin en zor anı!
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        "İsrail'in gücümüzü aşındırdığı iddiası bir yalan"
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi gözaltına alındı
        Müdür vekilini öldüren şüpheli, boşanma aşamasındaki eşini de tehdit ediyor...
        Müdür vekilini öldüren şüpheli, boşanma aşamasındaki eşini de tehdit ediyor...
        Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
        Balıkesir'de temiz ve sağlıklı yaşam alanları için "ATMA" hareketi başlatıl...
        Balıkesir'de temiz ve sağlıklı yaşam alanları için "ATMA" hareketi başlatıl...
        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (3)
        Müdür vekilinin cinayet şüphelisi, kız arkadaşının eski eşi teslim oldu (3)
        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 18 düzensiz göçmen yakalandı