Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Yakupoğlu'nun katil zanlısı tutuklandı

Marmara Adası'nda 6 Ekim'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen silah seslerini duyanlar durumu polise bildirmişti. Bu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun (35) tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Çınarlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, polise teslim edilmişti.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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