Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kayınvalidesi ile baldızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayınvalidesi ile baldızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 00:02 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kayınvalidesi ile baldızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kayınvalidesi ile baldızını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, kayınvalidesi Sevim Kaya ile baldızı Gülçin Kaya'yı bıçakla öldüren, eşi Nezihe Nurçin Ö. ile kayınpederi Ali Rıza Kaya'yı yaralayan Murat Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İlçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, dün, sinir krizi geçiren Murat Ö, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırmıştı. Gülçin Kaya olay yerinde, kayınvalide Sevim Kaya da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya da Edremit Devlet Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Murat Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de kadına şiddete karşı kadınlara judo eğitimi verilecek
        Balıkesir'de kadına şiddete karşı kadınlara judo eğitimi verilecek
        Balıkesir'de bir haftada 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Asker oğullarını birliğine götürürken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Asker oğullarını birliğine götürürken kaza yaptılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Balıkesirspor rotadan çıktı
        Balıkesirspor rotadan çıktı
        Ayvalıkgücü'nün koltuk keyfi
        Ayvalıkgücü'nün koltuk keyfi
        Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Balıkesir'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...