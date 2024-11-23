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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de yerel gazete sahibini darbeden belediye meclisi üyesi tutuklandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:36
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de yerel gazete sahibini darbeden belediye meclisi üyesi tutuklandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir restoranda gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi tutuklandı.

        "Zeytin Efe" adlı yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, 19 Kasım akşamı restoranda oturduğu sırada yanına gelen Burhaniye Belediye Meclisinin CHP'li üyelerinden Hasan Bayram tarafından darbedildi.

        Sataroğlu'na kendisi hakkında olumsuz bir haber yapmaya çalıştığı iddiasıyla saldırdığı öne sürülen Bayram, tokat ve yumruk darbeleriyle sandalyeden yere düşürdüğü gazeteciyi yerde bir süre tekmeledikten sonra uzaklaştı.

        Baygınlık geçiren ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Sataroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Bayram, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bayram, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, yaptığı açıklamada, Hasan Bayram'ın kesin ihraç talebiyle partinin İl Disiplin Kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

        İşletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında, restorana girdikten sonra masanın yanına gelen Hasan Bayram tarafından Hakan Sataroğlu'nun oturduğu sandalyeden yumruk ve tokat darbeleriyle düşürüldükten sonra yerdeyken birkaç kez tekmelendiği, Bayram'ın daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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