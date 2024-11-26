Marmara Adası'ndaki mermer ocağında oluşan toprak kayması güvenlik kamerasında

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö'ye ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, yaşamını yitirmişti. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Özmen ve Dak'ın cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedilmişti.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan toprak kayması anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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