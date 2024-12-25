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        Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı ve 28 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:15
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        Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı ve 28 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Pamukçu mevkisindeki kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde midibüsün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen tırın araca çarptığı yer alıyor.

        Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü dün, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 28 kişi yaralanmıştı.

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