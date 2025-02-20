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        Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

        Balıkesir ve Çanakkale sınırlarınca uzanan Kazdağları'nda geceden beri devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:22
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        Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor
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        Balıkesir ve Çanakkale sınırlarınca uzanan Kazdağları'nda geceden beri devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışının etkili olduğu Kumluca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük yaşıyor.

        Karayolları ekipleri, Kazdağları'ndan geçen Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleriyle Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yolu açık tutabilmek için belirli aralıklarla tuzlama yapıyor.

        Her 2-3 saatte bir yol kontrolü yapan ekipler, mecbur kalmadıkça vatandaşların bu yolu kullanmamaları çağrısında bulundu.

        Trafik ekipleri de kış lastiği ve zincir kontrolü gerçekleştiriyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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