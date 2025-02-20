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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:53
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Polis, önceden belirlediği adrese düzenlediği operasyonda şüpheliler A.Y. ve B.İ'yi yakaladı.

        Adreste yapılan aramada 6,22 gram sentetik uyuşturucu madde, 1566 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi

        Gözaltına alınan zanlıların ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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