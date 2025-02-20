Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada 6,22 gram sentetik uyuşturucu madde, 1566 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde satışından temin edildiği belirlenen 33 bin 100 lira ele geçirildi

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