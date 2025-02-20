Balıkesir'de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği H.D, L.Ş, A.A, M.Ç. ve E.Ş'yi adreslerinde yakaladı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağlayan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

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