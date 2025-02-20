Balıkesir'de yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağlayan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettiği H.D, L.Ş, A.A, M.Ç. ve E.Ş'yi adreslerinde yakaladı.
Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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