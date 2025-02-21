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        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:47
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        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Balıkesir il sınırları içindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü yanmaya başladı.

        Durumun fark edilmesi üzerine yol kenarında duran otobüsteki 34 yolcu tahliye edildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs, kullanılmaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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