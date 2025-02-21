Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir il sınırları içindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü yanmaya başladı.

Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın hasara neden oldu.

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