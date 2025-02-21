Balıkesir'de 420 litre sahte alkol ele geçirildi

Çalışmalar sonunda jandarma belirlediği bir adrese düzenlediği operasyonda 420 litre kaçak alkol, 20 litre etil alkol, 6 huni, 2 doldurma aparatı, 80 boş cam alkol şişesi ve 100 boş plastik şişe ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçak ve sahte alkol satışı ile kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar başlatıldı.

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