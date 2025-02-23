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        Balıkesir'de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:16 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:18
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        Balıkesir'de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekipleri, Erdek Otogarı civarında kapıları açık unutulan ve anahtarı içinde bulunan 10 E 2659 plakalı kamyonetin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

        Ekipler, T.Ç'nin çaldığı belirlenen aracı Düzler mevkisinde kaza yapmış halde buldu.

        Kazayı yaptıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza yapan araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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