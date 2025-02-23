Balıkesir'de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor

Polis ekipleri, Erdek Otogarı civarında kapıları açık unutulan ve anahtarı içinde bulunan 10 E 2659 plakalı kamyonetin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

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