Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Gömeç'te camiler temizleniyor

        Gömeç Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gömeç'te camiler temizleniyor
        ABONE OL

        Gömeç Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışması başlattı.

        Belediye bünyesindeki temizlik ekipleri, cami halılarında kapsamlı yıkama işlemi gerçekleştirdi.

        Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ramazan ayının manevi olarak en özel zamanlardan olduğunu belirterek, "Bu anlamda hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz ve rahat bir ortamda eda edebilmesi için camilerimizi daha hijyen ve sağlıklı koşullara kavuşturmaya çalışıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor
        Balıkesir'de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor
        Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı (2)
        Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı (2)
        Otomobille ilerleyen çift, süt tankerinin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük...
        Otomobille ilerleyen çift, süt tankerinin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük...
        Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı
        Çaldığı kamyonetle kaza yapıp, başka bir aracı daha çalıp kaçtı
        Balıkesir'de 420 litre sahte alkol ele geçirildi
        Balıkesir'de 420 litre sahte alkol ele geçirildi
        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı