Balıkesir'de 182 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 182 bin adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara) ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 182 bin adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara) ele geçirildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 182 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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