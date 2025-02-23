Balıkesir'de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Yakalanan şüphelinin Avcılar Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada çalınan 250 kg zeytin 50 kg hayvan yemi ve 1 akü bulunarak sahibine teslim edildi.

Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelisinin K.Ö, olduğu tespit edildi.

Avcılar mahallesinde bulunan bir ahırdan 250 kg zeytin, 50 kg hayvan yemi ve 1 akü çalındığın ihbarının üzerine harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince bir ahırdan zeytin, hayvan yemi ve araç aküsü çalan şüpheli yakalandı.

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