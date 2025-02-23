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        Balıkesir'de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince bir ahırdan zeytin, hayvan yemi ve araç aküsü çalan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:54 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:03
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        Balıkesir'de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince bir ahırdan zeytin, hayvan yemi ve araç aküsü çalan şüpheli yakalandı.

        Avcılar mahallesinde bulunan bir ahırdan 250 kg zeytin, 50 kg hayvan yemi ve 1 akü çalındığın ihbarının üzerine harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelisinin K.Ö, olduğu tespit edildi.

        Yakalanan şüphelinin Avcılar Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada çalınan 250 kg zeytin 50 kg hayvan yemi ve 1 akü bulunarak sahibine teslim edildi.

        Şüpheli, K. Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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