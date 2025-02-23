Balıkesir'de silahla vurulan kişi öldü

Yapılan incelemelerde, M.K'nın tabanca ve tüfekten çıkan ateş sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

Olay yerine gelen ekipler, M.K. (45) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

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